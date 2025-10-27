Jack DeJohnette è morto il jazz piange il batterista di Miles Davis

New York, 27 ottobre 2025 - Il mondo del jazz perde uno dei suoi pilastri, Jack DeJohnette è morto a 83 anni a Woodstock nello stato di New York. Batterista, pianista e compositore è in assoluto considerato tra i più influenti della sua generazione. La scomparsa del batterista che fu a fianco di Miles Davis nel suo periodo fusion è stato dato l'etichetta discografica Ecm che ha pubblicato molte delle sue incisioni. DeJohnette è nato a Chicago nel 1942, il suo nome è molto noto per il suo contributo a album del "Principe delle tenebre" come il leggendario Bitches Brew, Jack Johnson e On the Corner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

