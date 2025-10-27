Italian Tv Awards 2025 intervista a Enzo Paolo Turchi | Oggi in tv manca il varietà Con Il Grande Fratello sono riuscito a tirare fuori tutto quello che avevo dentro Edizione di Simona Ventura? Il pubblico deve affezionarsi ai nuovi concorrenti

Durante la Festa del Cinema di Roma, lo spazio Regione Lazio – Lazio Terra di Cinema ha ospitato la settima edizione degli Italian Tv Awards, evento ideato da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani. La serata ha celebrato alcuni tra i protagonisti più amati del piccolo schermo. Tra i premiati: Roberta Floris del Tg5, il pastry chef Tommaso Foglia di Bake Off Italia, Maurizio Battista e il regista Gianni Quinto per Tu Quoque, e Carolina Rey per Uno Mattina Estate. Riconoscimenti anche a Barbara Foria e Fabio Esposito per Pazzi di Roma, Bianca Luna Santoro per La Dolce Vita (Rai), Garrison Rochelle per la carriera, Giovanna Flora (Rai), Giancarlo Zinzilli per Paparazzi e l’icona Enzo Paolo Turchi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

