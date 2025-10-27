Italia shock in chiesa | giovane entra per la Confessione e accoltella il parroco Il retroscena dietro il folle gesto

Giovane entra in chiesa facendo finta di volersi confessare e aggredisce con un coltello il sacerdote: sconcerto per il grave gesto avvenuto in una chiesa in Italia. Ha destato molto sconcerto la notizia giunta dalla Sicilia: un sacerdote è stato aggredito con un coltello mentre si trovava nei locali della sua parrocchia. L’aggressore è entrato. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Italia, shock in chiesa: giovane entra per la Confessione e accoltella il parroco. Il retroscena dietro il folle gesto

