Italia-Francia Bonnard | L’Europa può guardare al futuro con fiducia

Lapresse.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In un contesto globale segnato dall’incertezza, l’Europa può guardare al futuro con fiducia, a condizione che sappia adattarsi tempestivamente alle circostanze, ispirandosi in particolare alle roadmap delineate dai rapporti Draghi e Letta. Il mercato unico, infatti, privo di dazi doganali, continua a rappresentare un pilastro dell’integrazione economica, favorendo la competitività delle imprese e intensificando gli scambi tra i Paesi membri”. Così Pierric Bonnard, Direttore Business France Italia e Europa del Sud, in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica. “Nel 2024, le relazioni economico-commerciali tra Francia e Italia hanno registrato un lieve rallentamento, con un volume di scambi pari a 98,9 miliardi di euro, in calo del 6,5% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

