Italia assalto da film al portavalori Autostrada chiusa in entrambe le direzioni traffico in tilt

Thesocialpost.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione si poteva tagliare con un coltello sull’asfalto arroventato, un lunedì di fine pomeriggio che si è trasformato in una scena di audace criminalità. Tutto è accaduto in un lampo, un’azione coordinata e brutale che ha interrotto la monotonia del viaggio a circa un’ora e mezza dal tramonto. Il veicolo blindato, simbolo di sicurezza e trasporto di ricchezze, è stato improvvisamente circondato, trasformando la carreggiata in un teatro di violenza. I rumori, forse di esplosivi o di armi pesanti, si sono confusi con il frastuono dei clacson bloccati, mentre gli automobilisti inermi assistevano, impotenti, all’assalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

