Italia assalto da film al portavalori Autostrada chiusa in entrambe le direzioni traffico in tilt
La tensione si poteva tagliare con un coltello sull’asfalto arroventato, un lunedì di fine pomeriggio che si è trasformato in una scena di audace criminalità. Tutto è accaduto in un lampo, un’azione coordinata e brutale che ha interrotto la monotonia del viaggio a circa un’ora e mezza dal tramonto. Il veicolo blindato, simbolo di sicurezza e trasporto di ricchezze, è stato improvvisamente circondato, trasformando la carreggiata in un teatro di violenza. I rumori, forse di esplosivi o di armi pesanti, si sono confusi con il frastuono dei clacson bloccati, mentre gli automobilisti inermi assistevano, impotenti, all’assalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
? DERBY D'ITALIA PER GILA! Milan, Inter e Juventus sul difensore Lazio: Igli Tare (che lo portò in Italia) prepara l'assalto. PROFILO PERFETTO: Gila (scadenza 2027) è l'ideale per il 3-5-2 di Allegri, nonostante il Real detenga il 50% sulla futura rivendita. - facebook.com Vai su Facebook
Siete pronti all’assalto al Writhing Wall, ma non avete ancora il Pass Contenuti? Approfittate dello sconto del 35% sul Pass Contenuti 2025 e sulla Premium Edition per non perdervi l’occasione unica di abbattere il muro! https://beth.games/3KLFfID #ESO #The - X Vai su X
Assalto al portavalori in A14 nelle Marche, esplosione del blindato e la sparatoria: autostrada chiusa - Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova ... Segnala ilmessaggero.it
Italia, assalto da film al portavalori. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni, traffico in tilt - La tensione si poteva tagliare con un coltello sull'asfalto arroventato, un lunedì di fine pomeriggio che si è trasformato in una scena di audace ... Secondo thesocialpost.it
Assalto a un portavalori sull’A14: banditi fermano il mezzo con chiodi e fuggono nei campi - Un furgone portavalori è stato preso di mira lunedì pomeriggio pomeriggio sull’A14 Bologna- msn.com scrive