Nei suggestivi spazi del Mattatoio di Roma, il Romaeuropa Festival 2025 accoglie Odissea Sonora: un’installazione performativa per le nuove generazioni che intreccia materia, movimento e suono, trasformando il viaggio di Ulisse verso Itaca in un’esperienza da toccare e ascoltare. Un debutto nazionale firmato Campsirago Residenza. Un invito all’ascolto profondo Odissea Sonora rivolge a bambini e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Itaca si tocca: viaggio sonoro per bambini al Romaeuropa