IT | Welcome to Derry per Stranger Things è una minaccia grande quanto Vecna
A poche settimane dalla messa in linea della prima parte di Stranger Things 5, IT: Welcome to Derry apre il più grande duello televisivo dell'anno, tutto horror e ragazzini e young adult, con i due sfidanti minacciati da due diverse entità demoniache: IT da un lato e Vecna dall'altro. In entrambi i casi, poi, con una minaccia che agisce nel mondo reale, ma parte dal basso dai tombini al Sottosopra. Fino a oggi, va detto, Stranger Things, con la forza narrativa di due fratelli show runner e registi capaci di centrifugare tutto il meglio del cinema da brividi giovanile, dei giochi fantasy (a partire da Dungeons&Dragons), così come la cultura degli anni Ottanta (e precedenti), trasformandoli in qualcosa di nuovo e non prettamente nostalgico che parla a tutti e tiene incollati ai divani under 20 come over 45, non aveva trovato uno show capace di sfidare il suo successo ma soprattutto una corazzata di creatività e cultura pop usate bene per ben 9 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“It: Welcome to Derry” — un inizio shock! Il primo episodio del nuovo prequel di It ha già sconvolto tutti: un nuovo, giovane Losers Club che sembrava il cuore della serie… viene brutalmente fatto fuori già nel finale della puntata E prima ancora, l’aper Vai su Facebook
IT: Welcome to Derry, il cast della serie prequel consiglia i film per Halloween - X Vai su X
Torna il terrore di IT. Con «Welcome to Derry», il clown di Stephen King rivive su Sky e Now - La serie horror Welcome to Derry porta su Sky e NOW il clown di Stephen King. Scrive panorama.it
IT – Welcome to Derry, dal 27 ottobre su Sky e NOW - IT, arriva la serie tv prequel targata Hbo su Max intitolata Welcome To Derry: quando esce, la trama, il trailer e il cast. Come scrive tvserial.it
IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine - Debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW IT: Welcome to Derry, la nuova serie tv prequel degli acclamati film di Andy Muschietti tratti dal romanzo horror di Stephen King. Lo riporta comingsoon.it