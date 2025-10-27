IT | Welcome to Derry per Stranger Things è una minaccia grande quanto Vecna

A poche settimane dalla messa in linea della prima parte di Stranger Things 5, IT: Welcome to Derry apre il più grande duello televisivo dell'anno, tutto horror e ragazzini e young adult, con i due sfidanti minacciati da due diverse entità demoniache: IT da un lato e Vecna dall'altro. In entrambi i casi, poi, con una minaccia che agisce nel mondo reale, ma parte dal basso dai tombini al Sottosopra. Fino a oggi, va detto, Stranger Things, con la forza narrativa di due fratelli show runner e registi capaci di centrifugare tutto il meglio del cinema da brividi giovanile, dei giochi fantasy (a partire da Dungeons&Dragons), così come la cultura degli anni Ottanta (e precedenti), trasformandoli in qualcosa di nuovo e non prettamente nostalgico che parla a tutti e tiene incollati ai divani under 20 come over 45, non aveva trovato uno show capace di sfidare il suo successo ma soprattutto una corazzata di creatività e cultura pop usate bene per ben 9 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

