IT | Welcome to Derry le nostre interviste al cast | Chi volta lo sguardo è complice del male
Da una versione giovane e inedita di Dick Hallorann agli anni '60 culla dell'ansia "da Instagram": questo e molto altro nelle nostre interviste al cast di IT: Welcome to Derry. Su Sky e NOW. Vi abbiamo già proposto le nostre chiacchierate con i realizzatori di IT: Welcome to Derry, ovvero Andy e Barbara Muschietti, Jason Fuchs e lo showrunner Brad Caleb Kane effettuate al junket virtuale della serie al quale abbiamo avuto l'onore di partecipato. Nelle interviste, le menti creative ci hanno spiegato la ratio che ha portato al concepimento di questa prima stagione. Una storia che, se verrà premiata dal pubblico con i dovuti ascolti, si articolerà in tre stagioni ognuna dedicata a uno dei tragici avvenimenti raccontati negli interludi del romanzo di Stephen King. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
