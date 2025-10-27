It | Welcome To Derry gli autori spiegano la brutale premiere | Nessuno è al sicuro in questo mondo
La tanto attesa serie ispirata a Stephen King, It: Welcome To Derry ( qui la recensione ), è finalmente arrivata e il suo primo episodio non mostra alcuna pietà. Le star e i creatori dello show hanno ora analizzato la sanguinosa premiere e spiegano perché così pochi sono riusciti a superare il terrificante episodio pilota. Il primo episodio ha infatti mostrato la morte cruenta di diversi personaggi che gli spettatori credevano fossero i protagonisti principali della serie. La serie si è aperta con la morte di Matty ( Miles Ekhardt ), che stava cercando di lasciare la città in autostop quando ha incontrato It, andando incontro alla morte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Scopri altri approfondimenti
Idee per la maratona di Halloween? Stephen King ha segnalato cinque adattamenti tratti dai suoi libri: Welcome to Derry, The Institute, 1922, Gerald’s Game e Lisey’s Story. IT: Welcome to Derry debutta proprio ora. È il prequel ambientato a Derry che scava n - facebook.com Vai su Facebook
Per celebrare il debutto di "IT: Welcome to Derry", Sky e NOW sbarcano a Lucca Comics & Games con l’anteprima della serie HBO Original e Sky Exclusive - X Vai su X
IT – Welcome to Derry, dal 27 ottobre su Sky e NOW - IT, arriva la serie tv prequel targata Hbo su Max intitolata Welcome To Derry: quando esce, la trama, il trailer e il cast. Secondo tvserial.it
IT Welcome to Derry, il 27 ottobre su Sky la serie ispirata ad It di Stephen King: la trama e le curiosità - Un gruppo di amici, sconvolti da una serie di eventi paranormali, si mette alla ricerca di Matty, scomparso nel nulla. Lo riporta maridacaterini.it
IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine - Debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW IT: Welcome to Derry, la nuova serie tv prequel degli acclamati film di Andy Muschietti tratti dal romanzo horror di Stephen King. Secondo comingsoon.it