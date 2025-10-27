It | Welcome To Derry gli autori spiegano la brutale premiere | Nessuno è al sicuro in questo mondo

La tanto attesa serie ispirata a Stephen King, It: Welcome To Derry ( qui la recensione ), è finalmente arrivata e il suo primo episodio non mostra alcuna pietà. Le star e i creatori dello show hanno ora analizzato la sanguinosa premiere e spiegano perché così pochi sono riusciti a superare il terrificante episodio pilota. Il primo episodio ha infatti mostrato la morte cruenta di diversi personaggi che gli spettatori credevano fossero i protagonisti principali della serie. La serie si è aperta con la morte di Matty ( Miles Ekhardt ), che stava cercando di lasciare la città in autostop quando ha incontrato It, andando incontro alla morte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it