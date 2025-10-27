It | Benvenuti a Derry – Perché Pennywise è ancora nascosto nella serie HBO?

L’entità demoniaca nota come It, che ha terrorizzato la fittizia Derry, Maine, fin dall’uscita del capolavoro horror di Stephen King nel 1986, è tornata a perseguitare gli schermi. La nuova serie prequel IT: Benvenuti a Derry su Sky e Now funge da preludio agli eventi dei due recenti film di IT, ma per ora, la sua incarnazione più iconica – Pennywise il Clown Danzante – si è mostrata con estrema parsimonia. Nonostante l’assenza iniziale, i fan possono stare tranquilli: Pennywise è confermato, e l’attore Bill Skarsgård riprenderà il ruolo che lo ha reso un’icona del terrore, anche come produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

