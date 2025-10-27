Istituto Friedman su Milei | La sua è la vittoria della libertà

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi l'Argentina ha scritto una pagina storica, e l'Istituto Friedman è orgoglioso di celebrare la straordinaria vittoria del Presidente Javier Milei alle elezioni parlamentari di metà mandato. Con oltre il 40% dei consensi, La Libertad Avanza, il partito guidato dai nostri soci onorari a vita Javier e Karina Milei, ha conquistato seggi fondamentali alla Camera e al Senato, persino nella roccaforte peronista di Buenos Aires. Questo risultato non è solo una vittoria politica, ma un plebiscito per le idee di libertà, libero mercato e responsabilità individuale che Milei incarna con passione e che l'Istituto Friedman promuove da sempre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

istituto friedman su milei la sua 232 la vittoria della libert224

© Iltempo.it - Istituto Friedman su Milei: "La sua è la vittoria della libertà"

Leggi anche questi approfondimenti

Javier Milei a Il Tempo per il premio Milton Friedman: "Il mio cammino per la libertà", la diretta video - "L'Argentina da uno dei paesi più ricchi al mondo è andato in crisi, frutto di un sistema economico delirante. Riporta iltempo.it

Bertoldi (Istituto Friedman): "Il miracolo argentino di Milei continua, è un modello" - L’Argentina di Milei mostra segnali di forte ripresa grazie a riforme liberiste: inflazione in calo, conti pubblici in equilibrio e nuovi investimenti. Scrive ilgiornale.it

Ue, Istituto Friedman: il piano fiscale di Hoekstra sulla nicotina danneggia l'Italia e alimenta il contrabbando - “Il Milton Friedman Institute condanna fermamente la proposta avanzata dal Commissario europeo Wopke Hoekstra di rivedere la Direttiva sulle Accise del Tabacco (TED), che, con il pretesto ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Istituto Friedman Milei Sua