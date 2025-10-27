Istituto Friedman su Milei | La sua è la vittoria della libertà
“Oggi l'Argentina ha scritto una pagina storica, e l'Istituto Friedman è orgoglioso di celebrare la straordinaria vittoria del Presidente Javier Milei alle elezioni parlamentari di metà mandato. Con oltre il 40% dei consensi, La Libertad Avanza, il partito guidato dai nostri soci onorari a vita Javier e Karina Milei, ha conquistato seggi fondamentali alla Camera e al Senato, persino nella roccaforte peronista di Buenos Aires. Questo risultato non è solo una vittoria politica, ma un plebiscito per le idee di libertà, libero mercato e responsabilità individuale che Milei incarna con passione e che l'Istituto Friedman promuove da sempre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
