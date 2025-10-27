Istituto Buzzi riprendono i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
Prato, 27 ottobre 2025 - La Provincia di Prato informa che oggi, lunedì 27 ottobre, riprendono i lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle coperture e delle facciate dell’ Istituto Tullio Buzzi. I lavori erano stati sospesi in via cautelativa a seguito del ricorso presentato al TAR da Acme Srl, una delle ditte partecipanti alla gara d’appalto. La decisione era stata presa dalla Provincia in attesa della pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza delle procedure. La sentenza del TAR ha ora dato pienamente ragione all’Ente provinciale, confermando la legittimità dell’iter amministrativo e permettendo così la riapertura del cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
