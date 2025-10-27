Israele revoca lo stato di emergenza al Sud | finisce l’era del 7 ottobre
Israel Katz Per la prima volta dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele chiude un capitolo della sua storia recente: il ministro della Difesa Israel Katz ha disposto la revoca dello stato di emergenza nel Sud del Paese, misura straordinaria che ha regolato la vita di migliaia di cittadini per oltre due anni. La decisione, che entrerà in vigore domani, segna una svolta nella percezione della minaccia securitaria lungo il confine con Gaza. La “situazione speciale” – così viene tecnicamente definita – aveva conferito al Comando del Fronte Interno dell’esercito poteri eccezionali: limitare gli assembramenti pubblici, chiudere aree sensibili, imporre restrizioni alla mobilità. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
