Israele ha vinto la sua guerra
"Benché oggi possa sembrare assurdo, molti tra i dirigenti di Hamas erano convinti che il massacro del 7 ottobre 2023 non solo avrebbe ferito Israele, ma l’avrebbe distrutto” scrive Bret Stephens sul New York Times. “Lo credevano per fervore religioso. Lo credevano perché speravano di ispirare Hezbollah e l’Iran a unirsi alla battaglia con attacchi su vasta scala. E lo credevano perché pensavano che Israele, nonostante la sua sosfisticata tecnologia, fosse debole. Si sbagliavano – e quell’errore è stato fatale. Ma non del tutto infondato. ‘Fra vent’anni diventerete deboli, e allora vi attaccherò’, avrebbe detto Yahya Sinwar, la mente del 7 ottobre, al suo dentista del carcere israeliano circa vent’anni fa, secondo un’inchiesta di David Remnick per il New Yorker. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
