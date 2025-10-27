Israele ha bombardato Khan Younis e Gaza City

L’esercito israeliano ha condotto tre attacchi aerei contro edifici nella parte orientale di Khan Younis, nel sud di Gaza, mentre droni militari hanno colpito le vicinanze dei campi profughi vicino allo svincolo di Shujayea, a Gaza City, secondo quanto riferito da Al Jazeera Arabic. Non è la prima volta che Israele bombarda la Striscia dopo la firma della tregua con Hamas. L’Idf sostiene di mirare a membri di gruppi palestinesi ritenuti responsabili di pianificare attacchi contro le sue truppe, mentre Hamas ha denunciato le operazioni come «chiare violazioni» della tregua, accusando il primo ministro Benjamin Netanyahu di tentare di sabotare il piano mediato dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele ha bombardato Khan Younis e Gaza City

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ieri l'Idf ha bombardato diverse parti della Striscia in risposta a un missile anticarro sparato contro due militari: Tel Aviv accusa, Hamas nega. Oggi dovrebbe riaprire il valico di Rafah. In Israele attesi Witkoff e Kushner - facebook.com Vai su Facebook

Israele bombarda il sud del Libano. "Colpite strutture Hezbollah". Beirut: “Distrutti obiettivi civili, un morto" https://tg.la7.it/esteri/israele-libano-hezbollah-beirut-11-10-2025-245743… - X Vai su X

Israele accusa l’Onu: “Unifil ha abbattuto un nostro drone”. Media: “Attacchi di Israele su Gaza, ci sono morti” - La fiction 'Màkari 4', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2. Si legge su ilfattoquotidiano.it

I PIANI DI ISRAELE/ “Striscia occupata e Cisgiordania in mano a Israele, siamo a prima del 7 Ottobre” - E Israele si tiene la metà della Striscia: realizzare uno Stato palestinese è impossibile ... ilsussidiario.net scrive

Israele ha bombardato di nuovo la Striscia di Gaza - Nella serata di domenica il governo israeliano ha ordinato all’esercito di sospendere tutte le consegne di cibo e beni di prima necessità nella Striscia di Gaza. Come scrive ilpost.it