israele ha bombardato khan younis e gaza city

L’esercito israeliano ha condotto tre attacchi aerei contro edifici nella parte orientale di Khan Younis, nel sud di Gaza, mentre droni militari hanno colpito le vicinanze dei campi profughi vicino allo svincolo di Shujayea, a Gaza City, secondo quanto riferito da Al Jazeera Arabic. Non è la prima volta che Israele bombarda la Striscia dopo la firma della tregua con Hamas. L’Idf sostiene di mirare a membri di gruppi palestinesi ritenuti responsabili di pianificare attacchi contro le sue truppe, mentre Hamas ha denunciato le operazioni come «chiare violazioni» della tregua, accusando il primo ministro Benjamin Netanyahu di tentare di sabotare il piano mediato dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

