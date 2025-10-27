Israele fine stato d’emergenza Famiglie ostaggi | No fase due piano Gaza senza ritorno salme
(Adnkronos) – Israele ha messo fine allo stato di emergenza in vigore nel sud del Paese dall’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. Come spiega il Times of Israel, lo stato di emergenza ha consentito al Comando del Fronte Interno dell’esercito israeliano di limitare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
