Israele fine stato d’emergenza Famiglie ostaggi | No fase due piano Gaza senza ritorno salme

Ildifforme.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Israele ha messo fine allo stato di emergenza in vigore nel sud del Paese dall’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. Come spiega il Times of Israel, lo stato di emergenza ha consentito al Comando del Fronte Interno dell’esercito israeliano di limitare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

israele fine stato d8217emergenza famiglie ostaggi no fase due piano gaza senza ritorno salme

© Ildifforme.it - Israele, fine stato d’emergenza. Famiglie ostaggi: “No fase due piano Gaza senza ritorno salme”

Contenuti che potrebbero interessarti

israele fine stato d8217emergenzaIsraele, un altro passo avanti per la pace. Netanyahu revoca lo stato di emergenza in vigore dall'attacco di Hamas - Israele ha messo fine allo stato di emergenza in vigore nel sud del Paese dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Secondo affaritaliani.it

israele fine stato d8217emergenzaLa fine di Israele. Il collasso del sionismo e la pace possibile in Palestina di Ilan Pappé - Dopo il 7 ottobre 2023 la pace in Israele sembra più lontana, capitanata da politici sionisti che vogliono eliminare la Palestina, ma questo volume ci accompagna a capire il presente e pr ... Come scrive sololibri.net

Israele, Morelli: “Il riconoscimento dello Stato di Palestina? Un gesto più simbolico che sostanziale. Anzi, si rischia l'escalation” - A fare chiarezza è Elia Morelli, ricercatore di storia presso l’Università di Pisa, analista geopolitico e ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Fine Stato D8217emergenza