Israele dice addio allo stato d’emergenza per la prima volta dal 7 ottobre 2023
L’annuncio della revoca della “situazione speciale” nel sud di Israele, come riportato dal Times of Israel, segna un momento significativo nella gestione della sicurezza del Paese dopo gli attacchi devastanti del 7 ottobre 2023. Questa decisione, presa dal ministro della Difesa Israel Katz, implica che per la prima volta da quel fatidico giorno, la regione non sarà più soggetta alle restrizioni di emergenza che avevano caratterizzato la vita quotidiana dei suoi residenti. L’ordine, che scadrà a breve, pone fine a una misura di sicurezza straordinaria che era stata inizialmente dichiarata a livello nazionale la mattina stessa degli attacchi, per poi essere mantenuta esclusivamente nel sud a causa della perdurante minaccia e della necessità di coordinamento militare sul campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
