Israele accusa l’Unifil di aver abbattuto un suo drone nel sud del Libano

Il 27 ottobre l’esercito israeliano ha accusato l’Unifil, la missione di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano, di aver abbattuto uno dei suoi droni da ricognizione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

