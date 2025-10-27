ISEE la svolta per le famiglie | tra bonus e meno tasse ecco le cinque agevolazioni che cambiano tutto

La riforma dell’Isee nel 2026 avrà effetti diretti sul cinque agevolazioni per le famiglie. L’innalzamento della soglia di esclusione della prima casa (da 52.500 a 91.500 euro) e le maggiorazioni per i figli a carico rendono l’indicatore più favorevole ai nuclei con patrimoni immobiliari modesti e figli a carico, riducendo il peso fiscale e ampliando l’accesso a bonus e agevolazioni. La misura comporterà per lo Stato oltre 460 milioni di euro di spesa aggiuntiva nel 2026. Ecco l’impatto della riforma dell’Isee sulle cinque agevolazioni per famiglie. Assegno unico universale: incremento medio di 10 euro al mese per le famiglie. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - ISEE, la svolta per le famiglie: tra bonus e meno tasse, ecco le cinque agevolazioni che cambiano tutto

