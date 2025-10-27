Isabella July si sfoga dopo aver abbandonato Uomini e Donne | il forte messaggio

Isabella July ha voluto lanciare un messaggio importante dopo la decisione di lasciare Uomini e Donne. La sua uscita di scena ha scatenato numerose reazioni sui social da parte dei telespettatori più affezionati. L’ex dama non è restata in silenzio, e ha scritto dei pensieri sui social facendo appello anche a sua mamma ormai defunta. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo. Uomini e Donne: le tensioni tra Isabella e Christian. Negli ultimi episodi del Trono Over, Isabella è finita al centro delle polemiche per la fine della sua frequentazione con Christian. Il cavaliere l’ha accusata di avere interessi economici più che sentimentali, sostenendo che la dama gli avrebbe parlato di alcune difficoltà finanziarie. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Isabella July si sfoga dopo aver abbandonato Uomini e Donne: il forte messaggio

