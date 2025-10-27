Irruzione dei vandali nella scuola elementare | muri imbrattati estintore svuotato e banchi rovesciati

“Un gesto vile e vergognoso”. Sui canali social il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi condanna il gesto di alcuni vandali alla scuola elementare. "Questa mattina - spiega - la nostra comunità si è svegliata con una brutta notizia: ignoti si sono introdotti nella scuola elementare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

