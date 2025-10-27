Irpinia…4.0 la terra trema ancora
Nella serata di sabato 25 ottobre 2025, l’area dell’Irpinia (provincia di Avellino, Campania) è stata interessata da una serie di scosse sismiche che hanno destato allarme tra la popolazione. Alle ore 21:49 è stata registrata una scossa di magnitudo circa 4.0 con epicentro a poco più di 1 km da Montefredane, ad una profondità di circa 14 km. Nei minuti e nelle ore successive si sono registrate altre scosse minori: ad esempio una di magnitudo 2.4 alle 22:08 con epicentro a Montefredane, profondità 11 km. Nella notte tra sabato e domenica è stata registrata un’ulteriore scossa di magnitudo 2.1 alle ore 2:45, sempre nell’area di Montefredane, profondità 13 km. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
