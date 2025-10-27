irpinia oggi scuole chiuse dopo lo sciame sismico

In Irpinia, dove la terra ha tremato ancora nella notte, oggi le scuole sono rimaste chiuse in tutta la provincia di Avellino. I sindaci hanno firmato ordinanze urgenti dopo le scosse registrate negli ultimi giorni, che hanno spinto la Protezione civile e i Vigili del fuoco a disporre verifiche strutturali negli edifici scolastici. La misura è stata adottata a titolo precauzionale, in attesa dei controlli tecnici che dovranno confermare la piena sicurezza per studenti e personale. Verifiche in corso. Dalla mattina si stanno svolgendo controlli in tutti i plessi, dalle scuole dell’infanzia alle superiori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

