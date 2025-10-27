Irpinia oggi scuole chiuse dopo lo sciame sismico
In Irpinia, dove la terra ha tremato ancora nella notte, oggi le scuole sono rimaste chiuse in tutta la provincia di Avellino. I sindaci hanno firmato ordinanze urgenti dopo le scosse registrate negli ultimi giorni, che hanno spinto la Protezione civile e i Vigili del fuoco a disporre verifiche strutturali negli edifici scolastici. La misura è stata adottata a titolo precauzionale, in attesa dei controlli tecnici che dovranno confermare la piena sicurezza per studenti e personale. Verifiche in corso. Dalla mattina si stanno svolgendo controlli in tutti i plessi, dalle scuole dell’infanzia alle superiori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
20 secondi, magnitudo 3.6. Oggi alle 14:40 l' Irpinia ha tremato. La scossa è stata perfettamente “immortalata” dalla webcam dell' Osservatorio di Montevergine operativa a Summonte. #itv - facebook.com Vai su Facebook
Irpinia, oggi scuole chiuse dopo lo sciame sismico - In Irpinia, dove la terra ha tremato ancora nella notte, oggi le scuole sono rimaste chiuse in tutta la provincia di Avellino. Scrive thesocialpost.it
Scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città - Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. fanpage.it scrive
Terremoto in Irpinia, scuole chiuse in diversi comuni del Sannio - Diversi comuni sanniti stanno adottando in queste ore ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, a causa delle scosse di terremoto registrate ... Lo riporta ntr24.tv