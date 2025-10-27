Iran l’anno più mortale | ormai quattro impiccagioni al giorno

Il 30 ottobre il Terzo comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite assisterà alla presentazione dei due rapporti della relatrice speciale sull’Iran, Mai Saito, e della Commissione indipendente di accertamento dei fatti sull’Iran. Quel giorno, con ogni probabilità, le condanne a morte eseguite dall’inizio dell’anno avranno raggiunto le 1200: una media di 120 al mese, quattro al giorno, un numero che non si registrava dal 1989. Verrà superata anche quota 10.000, riferita alle esecuzioni registrate a partire dal 2010 da Iran Human Rights. Negli ultimi tre anni, dopo l’inizio delle proteste del movimento “Donna Vita Libertà”, le autorità di Teheran si sono aggrappate al potere con l’unico strumento che è rimasto loro: la paura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

