Io sto con Michele vs Eni

Bene, benissimo che a causa del vile attentato a Sigfrido Ranucci si torni a parlare di querele temerarie, o SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Ma cosa vuol dire fare argine, o almeno provarci, alle querele temerarie? Proviamo a spiegarlo con un fatto. Quello di “ Michele vs. Eni”. O di Eni vs. Michele. È tutto detto e scritto con chiarezza nel reel pubblicato da Michele su Instagram, da un account creato con questo nome proprio allo scopo (ottima strategia di comunicazione). Riporto qui per sommi capi, insieme a qualche considerazione. Michele Giuli, professore di storia, co-fondatore di Ultima Generazione, in un post sui social ha definito Eni “criminale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Io sto con “Michele vs. Eni”

