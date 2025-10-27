Mario Mantovan – la sua lista si chiama Viva Porto Viro – eletto a maggio sindaco ha superato il rivale per un’incollatura, sette voti. Su tre schede c’era il nome del suo cane. Si chiama Thor, come il dio del tuono, è figlio di Angelina Jolie. Così almeno si legge nel pedigree. Lo sconfitto, Stefano Permunian (centrodestra) che si è visto portare via la fascia tricolore, ha fatto ricorso. Ma il Tar non ha avuto alcun dubbio e ha sancito per la seconda volta nell’arco di pochi mesi la vittoria di Mantovan, per una vita comandante dei vigili urbani nella cittadina del Delta, da quattro anni in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Io, sindaco grazie anche ai voti dati al mio cane Thor"