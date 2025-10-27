Io nonostante tutto – La cura di sé nel percorso oncologico attraverso le terapie complementari convegno con Mulè
Giorgio Mulè ROMA – Martedì 28 ottobre, alle ore 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Io nonostante tutto – La cura di sé nel percorso oncologico attraverso le terapie complementari”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
