Io a casa non parlo con mia moglie | Wolverhampton ultimo il portiere è fermato dai tifosi

Dopo l'ultima sconfitta casalinga col Burnley, è esplosa la frustrazione dei tifosi del Wolverhampton, sempre più ultimo in Premier League. Il portiere Jose Sa è stato fermato all'uscita dallo stadio e ha provato a difendersi dall'accusa di scarsa passione per la causa della squadra: "Quando torno a casa, non parlo con mia moglie perché perdiamo, perché sono triste". 🔗 Leggi su Fanpage.it