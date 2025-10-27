Investita sulle strisce in via Revoltella | settantenne in ospedale

Una settantenne viene investita da un furgone sulle strisce in via Revoltella, viene sbalzata per alcuni metri e finisce in ospedale. Come riporta il Piccolo è successo oggi, lunedì 27 ottobre, attorno alle 12.45, all’altezza del civico 77. L’attraversamento pedonale si trova vicino al panificio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

