Investimenti e nuovo assetto Montina diventa azienda agricola

UN NUOVO CAPITOLO di una lunga e grande storia che richiama secoli passati e vede l’inizio, come cantina, negli anni Ottanta, grazie alla determinazione dei fratelli Vittorio, Gian Carlo e Alberto Bozza. Il nuovo capitolo, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la terra, la filiera agricola e la sostenibilità, è quello inaugurato da Montina Franciacorta con l’evoluzione della struttura societaria e una serie di investimenti strategici che delineano con chiarezza la visione a lungo termine dell’azienda. Ovvero un Franciacorta che affonda le radici nella tradizione familiare, ma guarda con determinazione all’innovazione, all’autonomia produttiva e alla gestione consapevole delle risorse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Investimenti e nuovo assetto. Montina diventa azienda agricola

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Sicilia efficiente" è il nuovo Avviso della Regione Siciliana che sostiene le imprese dell'Isola negli investimenti per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi. Il bando ha una dotazione finanziaria di 89 milioni di euro e prevede la concessione di - facebook.com Vai su Facebook

Investimenti e nuovo assetto. Montina diventa azienda agricola - UN NUOVO CAPITOLO di una lunga e grande storia che richiama secoli passati e vede l’inizio, come cantina, negli anni Ottanta, grazie alla determinazione dei fratelli Vittorio, Gian Carlo e Alberto Boz ... Secondo msn.com

Montina: nuovo assetto societario, Raoul Bontempi entra nel capitale - Da gennaio 2025, spiega infatti una nota, Montina ha assunto la nuova ragione sociale di Azienda ... Si legge su milanofinanza.it