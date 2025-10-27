Inveruno frase razzista in campo | Daspo sportivo e squalifica per tutta la stagione

Inveruno (Milano), 27 ottobre 2025 – Una frase inaccettabile, intrisa di razzismo, ha macchiato una domenica che doveva essere solo di sport e fair play. Durante la partita del campionato Under 19 tra Accademia Inveruno e Pontevecch i o, un giovane calciatore si sarebbe lasciato andare a parole gravissime: “Noi bianchi non dobbiamo giocare con voi, ci sporchiamo.” Parole che hanno suscitato indignazione e rabbi a tra i presenti, costringendo l’arbitro a sospendere il mat ch per diversi minuti. L’episodio è stato poi inserito nel referto ufficiale, portando all’intervento immediato del giudice sportivo, che ha inflitto al giocatore dell’Accademia una squalifica fino al 31 luglio 2026 e un Daspo sportivo, che gli impedirà di accedere a qualsiasi impianto dove si disputano gare o manifestazioni calcistiche, anche amichevoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

