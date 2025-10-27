invasione di reti da cantiere nonostante gli ordini di gualtieri cosa succede

Reti arancioni intorno alle cabine elettriche, agli alberi e ai segnali stradali, che circondano buche, panchine e marciapiedi rotti, altre ancora che a mesi dalla comparsa non si capisce cosa debbano proteggere, visto che nulla si muove per riparare il misterioso guasto. Dal centro di Roma ai quartieri più periferici i « pollai » si moltiplicano e attirano l'attenzione dei residenti, che stanchi del degrado stanno tempestando la redazione de Il Tempo con fotografie e commenti caustici. L'ultima segnalazione arriva da via degli Avignonesi, vicino piazza Barberini: «Sono un pugno in un occhio - ci scrive Roberta - Qui addirittura siamo andati oltre: i passanti buttano nella recinzione le cartacce e qualche incivile ci appende le buste dell'immondizia». 🔗 Leggi su Iltempo.it

