Inutile parlare con te Sei spazzatura come la tua tv | gli insulti tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando – Il video
« Non vale neanche la pena parlare con te, come già avevo pensato», «Ma è un dialogo surreale. Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash». Nella quinta serata di Ballando con le stelle sono volati stracci (e anche qualcosina in più) tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. La giurata, che già nelle serate precedenti si era resa protagonista di uscite che l’aveva fatta finire nel ciclone della critica popolare, ha pizzicato la concorrente e storica conduttrice sulla scelta degli abiti. D’Urso, evidentemente punta nell’orgoglio, non ha esitato a ribattere a tono difendendo la sua performance al fianco di Pasquale La Rocca e accusando l’opinionista di aver già deciso chi far vincere. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
? È sempre un’emozione condividere la mia musica! Grazie a Sammy Varin e a Radio Libertà per la splendida intervista in cui ho parlato del mio nuovo brano “È inutile parlare”. Ascoltatela e fatemi sapere cosa ne pensate! #ÈInutileParlare #NuovoBrano #I - facebook.com Vai su Facebook
Io ti ho risposto nel merito e tu per due tweet hai fatto finta di non capire (mi auguro tu abbia finto, perché capirebbe anche un bambino) Per il resto, è inutile parlare di obblighi e norme di calendarizzazione con chi non sa nemmeno scrivere "al di là" e fa il gior - X Vai su X