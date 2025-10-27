Intossicazione al matrimonio in un ristorante stellato | assolto lo chef Marco Sacco

Novaratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto dopo quattro anni e un grosso danno di immagine.Lo chef del ristorante stellato “Il Piccolo Lago” di Mergozzo, Marco Sacco, è stato assolto insieme alla moglie Raffaella Marchetti dalla Corte d'Appello di Torino. Lo scorso anno il tribunale di Verbania aveva condannato lo chef a 2 anni e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

