Intossicazione al matrimonio in un ristorante stellato | assolto lo chef Marco Sacco
Assolto dopo quattro anni e un grosso danno di immagine.Lo chef del ristorante stellato “Il Piccolo Lago” di Mergozzo, Marco Sacco, è stato assolto insieme alla moglie Raffaella Marchetti dalla Corte d'Appello di Torino. Lo scorso anno il tribunale di Verbania aveva condannato lo chef a 2 anni e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Durante il pasto era stato servito un risotto con vongole risultate poi contaminate da norovirus. Al termine, alcuni ospiti accusarono sintomi di intossicazione alimentare - facebook.com Vai su Facebook
