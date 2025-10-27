Interviste | parla Francesco Noccioli Il gol? Palla messa forte verso la porta E’ andata bene Lanciato un segnale forte | squadra e gruppo ci sono
Ha agguantato il pareggio letteralmente all’ultimo secondo, il Siena. Un gol fortunoso, in cui l’attaccante bianconero, Francesco Noccioli, ha messo lo zampino. "L’idea era di mettere una palla forte verso la porta, che sarebbe potuta entrare o che poteva essere spizzata – ha commentato –. Fortunatamente è andata bene. Se la rete fosse arrivata prima, magari potevamo pure ribaltarla". "Credo che alla fine il pareggio sia un risultato giusto – ha aggiunto –, loro hanno fatto gol nell’unica occasione che hanno avuto nel primo tempo eppure questo è un campo in cui in tanti faranno fatica a uscire con dei punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
