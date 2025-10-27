Intervista esclusiva a Giovanni Ruggiero | tra corsia e scrittura nasce Cuori in trincea
Il coordinatore infermieristico napoletano debutta con un’autobiografia intensa, pubblicata da Graus Edizioni. Abbiamo incontrato Giovanni Ruggiero, coordinatore infermieristico presso l’Hospice e SUAP di una struttura privata a Napoli, per parlare del suo esordio letterario: Cuori in trincea – Viaggio tra consapevolezza e scoperta, un libro autobiografico che racconta l’anima e la professione in camice bianco. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Solo per voi l'intervista esclusiva a Flavio dopo la puntata di oggi di #UominieDonne Curiosi di scoprire cosa ci ha raccontato il tronista? Cliccate QUI - facebook.com Vai su Facebook
A -2 da #RomaInter una lunga intervista esclusiva #SkySport con Neil El Aynoaui. Dal papà, Younes, ex n.14 al mondo e miglior tennista di sempre in Marocco, alla sua nuova avventura a Roma. Centrocampista moderno, forte e versatile. Umiltà e spessore u - X Vai su X