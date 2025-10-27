Intervista esclusiva a Giovanni Ruggiero | tra corsia e scrittura nasce Cuori in trincea

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinatore infermieristico napoletano debutta con un’autobiografia intensa, pubblicata da Graus Edizioni. Abbiamo incontrato Giovanni Ruggiero, coordinatore infermieristico presso l’Hospice e SUAP di una struttura privata a Napoli, per parlare del suo esordio letterario: Cuori in trincea – Viaggio tra consapevolezza e scoperta, un libro autobiografico che racconta l’anima e la professione in camice bianco. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

intervista esclusiva a giovanni ruggiero tra corsia e scrittura nasce cuori in trincea

© Sbircialanotizia.it - Intervista esclusiva a Giovanni Ruggiero: tra corsia e scrittura, nasce Cuori in trincea

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Intervista Esclusiva Giovanni Ruggiero