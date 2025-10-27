Con interventi mininvasivi sono stati asportati, all’ ospedale Santa Maria, rari tumori al collo a due pazienti. Si tratta di tumori dello spazio parafaringeo (una sede profonda del collo, in stretta prossimità con importanti strutture vascolari e nervose) che sono stati trattati con successo nella struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’azienda ospedaliera di Terni, guidata dal dottor Antonio Giunta, mediante resezione endoscopica transorale (dalla bocca). Interventi mininvasivi, spiega ancora l’ospedale, che possono essere eseguiti solo in casi selezionati. "Le lesioni sono state rimosse con un approccio mini-invasivo che ha evitato incisioni esterne e ha consentito la dimissione in pochi giorni in buone condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Interventi di eccellenza mininvasivi. Tumori asportati senza cicatrici