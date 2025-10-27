Inter vs Fiorentina nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

G ara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono riprendere la marcia dopo l’ultimo ko, ma i viola hanno bisogno della prima vittoria per lasciare l’ultimo posto. Inter vs Fiorentina si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Prima della sconfitta contro il Napoli i nerazzurri erano reduci da sette risultati utili consecutivi che l’avevano rimessa in carreggiata e portata in vetta della classifica del girone unico di Champions League. La squadra di Chivu adesso deve rimettersi subito in moto per tenersi in scia delle capoliste Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Inter vs Fiorentina, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

?“Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter. Il Var doveva…" - facebook.com Vai su Facebook

Come volevasi dimostrare: come anticipato in diretta su Sportitalia un mese fa, il tifo organizzato dell’Inter avrebbe aspettato il primo big match in casa Inter-Fiorentina per tornare a tifare. E così sarà. Da Inter-Fiorentina tiferà dietro il vessillo “Secondo anello ve - X Vai su X

SERIE A - Bagarre in cima alla classifica: Napoli e Inter in ‘pole’ contro Lecce e Fiorentina - Quattro squadre in tre punti in cima alla classifica, Juve e Fiorentina in crisi: gli spunti per la nona giornata non mancano. Secondo napolimagazine.com

Serie A, Inter-Fiorentina: dove vedere il match in TV e streaming | OneFootball - Ecco dove vedere il match tra Inter e Fiorentina di mercoldì sera alle 20:45, valido per la nona giornata di Serie A. Lo riporta onefootball.com

Serie A, gli arbitri della nona giornata: Collu per il Napoli, Massa per Pisa-Lazio - Assenti Mariani, Bindoni e Marini — rispettivamente arbitro, assistente e VAR di Napoli- Si legge su corrieredellosport.it