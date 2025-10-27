Inter U23 Cittadella 0-1 i nerazzurri di Vecchi vanno KO dopo 7 risultati utili di fila | ecco com’è andata
Inter News 24 la gara in Serie C. Brusco stop per l’ Inter U23. Dopo sette risultati utili consecutivi, la squadra guidata dal tecnico Stefano Vecchi incappa nella prima sconfitta, cedendo per 0-1 contro il Cittadella nel recupero dell’undicesima giornata del girone A di Serie C. Sul campo neutro dell’U-Power Stadium di Monza, decide una rete siglata da Alessandro Salvi a metà ripresa, che regala ai veneti allenati da Manuel Iori la terza vittoria consecutiva e interrompe la striscia positiva della Beneamata U23. 🔗 Leggi su Internews24.com
