Inter Thuram migliora e lavora in campo | tra giovedì e venerdì tornerà in gruppo
Nei prossimi giorni l'attaccante aumenterà i carichi di lavoro: contro il Verona può anche rientrare tra i convocati. Non è da escludere, però, la linea della prudenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
