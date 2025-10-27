Inter Thuram migliora e lavora in campo | tra giovedì e venerdì tornerà in gruppo

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni l'attaccante aumenterà i carichi di lavoro: contro il Verona può anche rientrare tra i convocati. Non è da escludere, però, la linea della prudenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

