Inter tensione dopo Napoli | irritazione per le parole di Conte

Forzazzurri.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Inter il clima resta teso. La sconfitta di Napoli non è stata ancora . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

inter tensione dopo napoli irritazione per le parole di conte

© Forzazzurri.net - Inter, tensione dopo Napoli: irritazione per le parole di Conte

Altre letture consigliate

inter tensione dopo napoliInter, tensione dopo Napoli: irritazione per le parole di Conte - Inter, tensione dopo Napoli: irritazione per le parole di Conte In casa Inter il clima resta teso. Scrive forzazzurri.net

inter tensione dopo napoliNapoli-Inter, il battibecco tra Lautaro e Conte non era il primo - Lautaro Martinez e Antonio Conte: uno scontro che affonda le sue radici ai tempi dell'Inter e non destinato a placarsi ... Riporta ilnapolista.it

inter tensione dopo napoliNapoli-Inter, la moviola: rigore per contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, proteste dei nerazzurri. Poi penalty per mani di Buongiorno - Napoli e Inter si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona nel big match dell'ottava giornata della Serie A 2025/26: gli episodi da moviola della partita. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Tensione Dopo Napoli