Inter stop per Mkhitaryan | risentimento al semitendinoso della coscia sinistra Out fino a inizio dicembre | ecco le gare che salta

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato per Henrikh Mkhitaryan un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La situazione sarà rivalutata nella prossima settimana, ma lo staff tecnico dovrà farne a meno almeno per un mese, con rientro ipotizzato a inizio dicembre. Calendario: sette partite ai box. Il centrocampista salterà almeno sette gare: Serie A (5): Fiorentina, Verona, Lazio, Milan (derby del 23 novembre ), Pisa.. Champions League (2): Kairat e Atlético Madrid.. Target di rientro possibile: Coppa Italia vs Venezia (3 dicembre) oppure campionato vs Como tre giorni più tardi, in base all’esito dei prossimi controlli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Inter, stop per Mkhitaryan: risentimento al semitendinoso della coscia sinistra. Out fino a inizio dicembre: ecco le gare che salta

