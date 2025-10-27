Inter recupero Frattesi per la Fiorentina | le ultime

Ilprimatonazionale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la sconfitta al Maradona nel big match contro il Napoli, l’ Inter di Cristian Chivu tornerà in campo per il match contro la Fiorentina. Non c’è tempo da perdere per rimuginare sulla sfida contro la squadra di Antonio Conte e, soprattutto, dopo il clamoroso errore arbitrale che ha portato al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter recupero frattesi per la fiorentina le ultime

© Ilprimatonazionale.it - Inter, recupero Frattesi per la Fiorentina: le ultime

Approfondisci con queste news

inter recupero frattesi fiorentinaInter, tegola Mkhitaryan: i tempi di recupero. Marotta pensa già al suo sostituto, pazza idea Bernardo Silva - L'Inter valuta le opzioni dopo l'infortunio a Mkhitaryan: le mosse di Chivu e il piano di Marotta. Segnala sport.virgilio.it

inter recupero frattesi fiorentinaInfortunio Mkhitaryan | Frattesi, Zielinski, Sucic o Diouf: tempi di recupero e sostituto - In giornata sono arrivate brutte notizie in casa Inter: Henrikh Mkhitaryan ha riportato un ... Secondo fantamaster.it

inter recupero frattesi fiorentinaInter, non solo Mkhitaryan: problema fisico anche per Frattesi - Dopo Napoli, Chivu rischia di perdere due pedine per il proprio centrocampo. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Recupero Frattesi Fiorentina