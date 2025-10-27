Inter quanto è ingombrante Conte Chivu prova a cambiare le regole

Quanto tempo è passato, da quella primavera del 2021. Lo ha ricordato Cristian Chivu alla vigilia di Napoli-Inter: "Conte è stato a Milano cinque stagioni fa". Premessa che anticipava una domanda: perché affrontare il vecchio tecnico dovrebbe motivare ancora di più i giocatori nerazzurri? Quel che manca alla riflessione è ciò che nel mezzo è accaduto, in particolare nello scorso campionato. Il testa a testa, le tante dichiarazioni di Conte che tiravano in ballo la controparte. Dai "retropensieri" citati dopo un rigore in favore dell’Inter nello scontro diretto dell’andata, ai reiterati tentativi di spostare il titolo di favorita sulla rivale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, quanto è ingombrante Conte. Chivu prova a cambiare le regole

