Inter paura per Mkhitaryan | lesione muscolare e derby col Milan a rischio
Un sospiro che diventa preoccupazione. L’ Inter rischia di perdere uno dei suoi uomini chiave proprio nel momento più delicato della stagione. Henrikh Mkhitaryan è uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli, lasciando il campo dopo un contrasto con Giovanni Di Lorenzo. Le prime diagnosi parlano di una lesione muscolare alla coscia sinistra, un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane. Le sensazioni alla Pinetina non sono incoraggianti: il centrocampista armeno, 36 anni, stava attraversando uno dei momenti migliori della sua seconda carriera nerazzurra, diventando una pedina imprescindibile nel sistema di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Milanzone.it
