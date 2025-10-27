Inter Mkhitaryan out un mese | il ritorno nel derby?
La sconfitta contro il Napoli ha segnato tanto l’Inter, non solo a livello psicologico, ma anche dal punto di vista fisico. Nel famoso contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, infatti, il calciatore armeno ne è uscito infortunato, tanto da chiedere subito la sostituzione a Cristian Chivu. Nella giornata odierna, il centrocampista si è sottoposto alle visite mediche di rito che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter: “ Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
