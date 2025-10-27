Inter lite Del Piero – Bergomi sulla situazione dell’Inter

Ilprimatonazionale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito tra Del Piero e Bergomi Gli studi di Sky Sport ha scatenato un dibattito acceso tra Beppe Bergomi e Alessando Del Piero, visti i due pensieri contrastanti sui nerazzurri.  Bergomi: “Abbiamo parlato di tutti gli episodi ma è successo qualcosa di unico.  Non ho mai visto dare un rigore dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter lite del piero 8211 bergomi sulla situazione dell8217inter

© Ilprimatonazionale.it - Inter, lite Del Piero – Bergomi sulla situazione dell’Inter

Leggi anche questi approfondimenti

inter lite piero 8211Bergomi-Del Piero lite sull'Inter, scintille in diretta tv: Non alzare la voce, non ha ragione chi urla di più - Confronto acceso a Sky tra i due ex nazionali, lo zio Bergomi difende a spada tratta i nerazzurri, zittisce Del Piero e lancia frecciate a Conte esaltando la signorilità di Chivu ... Da sport.virgilio.it

inter lite piero 8211Bergomi contro Del Piero, lite in diretta a Sky. L'ex Inter: «Urli per avere ragione, rispetta il mio pensiero». Alex risponde così - Ieri, domenica 26 ottobre, Beppe Bergomi e Alex Del Piero si sono sfidati in diretta tv, con toni decisamente sopra le righe. Lo riporta msn.com

inter lite piero 8211Bergomi-Del Piero, lite a Sky: «L'Inter la squadra più forte»; «Non urlare, rispetta mio pensiero» - Momenti di tensione negli studi Sky, con l'ex capitano della Juventus che afferma: «Da 4 anni i nerazzurri sono la squadra più forte del campionato». Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Lite Piero 8211