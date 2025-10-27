Inter la sconfitta salutare non esiste Ma…
Con tre sconfitte nelle prime otto giornate non si vincono (quasi mai) i campionati. Quando subisci (quasi) un gol e mezzo a partita – almeno in Italia – difficilmente si fa abbastanza strada anche solo per provare a vincerlo quel tricolore. Se non ti dimostri più forte di ogni avversità L'articolo Inter, la sconfitta salutare non esiste. Ma. proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
