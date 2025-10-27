Una nuova settimana è cominciata in casa Inter, desiderosa di rialzarsi dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro il Napoli. L’obiettivo è quello di ritrovare la retta via, che sembrava essere stata intrapresa sin da inizio settembre. I nerazzurri desiderano regalare una serata di festa al loro pubblico, mettendo in cascina 3 punti di fondamentale importanza. La prossima gara è quella con la Fiorentina, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un momento di forma complicato e che deve necessariamente rialzare la testa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Fiorentina, probabili formazioni: Pio Esposito scalda i motori