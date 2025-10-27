Inter-Fiorentina la designazione arbitrale | fischietto a Sozza

La 9ª giornata di Serie A si svolgerà nel turno infrasettimanale: l’Inter è pronta a ripartire dalla Fiorentina a seguito della sconfitta contro il Napoli, match finito sotto i riflettori soprattutto per l’errore arbitrale che ha portato al rigore segnato poi da Kevin De Bruyne e la conseguente “punizione” per l’arbitro Mariani e l’assistente di linea Bindoni da parte dell’AIA. Per questo match che si terrà al Meazza a partire dalle ore 20:45 del 29 ottobre, Rocchi ha designato come arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Questa scelta fatta dall’AIA punterebbe a rilanciare l’immagine dei direttori di gara in questo periodo in cui sono aumentate le critiche per la gestione di alcuni match di grande importanza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

